Forse bezuinigingen bij NS, ruim tweeduizend banen op de tocht

Foto: Rob Dammers - Gilze-Rijen NSR 186 027-IC 1139-186 025 Eindhoven, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66189571

De NS moet de komende jaren zo’n 1,4 miljard euro bezuinigen. Daardoor staan er 2.300 arbeidsplaatsen op de tocht. Dat heeft het spoorwegbedrijf maandagmiddag bekendgemaakt aan haar personeel.

Oorzaak van de bezuiniging is de coronacrisis. De NS verwacht tot 2025 bijna een miljard euro omzetverlies te lijden. Omdat veel mensen thuiswerken en de economie de komende tijd krimpt is de verwachting dat tot halverwege 2021 veel minder mensen met de trein reizen. Bij de arbeidsplaatsen die gaan verdwijnen gaat het om functies binnen alle takken van het bedrijf. De NS hoopt door natuurlijk verloop in te krimpen. Zo gaan in de periode tot 2025 ongeveer 2.500 medewerkers met pensioen. Medewerkers die een vast contract hebben mogen blijven, maar sommigen worden wellicht wel omgeschoold. De top van het bedrijf gaat tien procent salaris inleveren.

Hoe de bezuinigingen precies vorm gaan krijgen is nog onduidelijk. De grootste klappen lijken te gaan vallen op het hoofdkantoor waar duizend arbeidsplaatsen verloren gaan. Daarnaast zullen ook zo’n vier- tot vijfhonderd conducteurs minder nodig zijn. Bij de NS werken zo’n twintigduizend medewerkers.