Zorgen bij Statenfractie CDA over vertraagde ombouw gasinstallaties in België, Duitsland en Frankrijk

Foto: Pexels

De Statenfractie van het CDA heeft maandagavond haar zorgen uitgesproken over de vertraagde ombouw van gasinstallaties in België, Duitsland en Frankrijk. Door de coronacrisis kunnen monteurs in deze landen de installaties die afhankelijk zijn van Gronings gas mogelijk niet voor 2022 gereed krijgen voor de omschakeling naar andere gasvormen.

Het CDA is benieuwd welke informatie er bij het College van Gedeputeerde Staten binnenkomt over de effecten van deze vertraagde ombouw. Daarnaast hoopt de fractie dat het college ook andere problemen bij het stopzetten van de gaswinning in Groningen in 2022 scherp in het oog houdt.

Het CDA vindt dat alles in het werk gesteld moet worden om de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk te laten gebeuren.