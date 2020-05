‘Wadapatja’ en ‘De herinnerde soldaat’ winnaars Beste Groninger Boek

nieuws

Schrijfster Anjet Daanje. Foto: Henk Veenstra

Schrijvers Martin Hillenga en Anjet Daanje zijn vrijdagavond uitgeroepen tot winnaars van het Beste Groninger Boek.

Hillenga won in de categorie non fictie met zijn boek ‘Wadapatja’. In het boek beschrijft hij Groninger tradities, gebruiken en eigenaardigheden. Van knipselbonen tot krentjebrij, van Groninger dracht tot de academische toga. Anjet Daanje won met haar roman ‘De herinnerde soldaat’ in de categorie fictie. Dit boek speelt zich af tijdens de Eerste Wereldoorlog. Vlak achter de Belgische frontlinie wordt een soldaat gevonden die zich niet meer kan herinneren wij hij is.

De schrijvers kregen als prijs een kunstwerk van Janneke Hoek, studente beeldende kunst aan Academie Minerva. Daarnaast kunnen beide schrijvers op werkweekend naar Oosterhouw, het voormalige woonhuis van dichter C.O. Jellema in Leens.