Niet-verlengde seizoenkaarten FC Groningen per 15 juni in de verkoop

Foto Erick Bakker. Vuurwerk bij FC Groningen

Fans van FC Groningen die hun seizoenkaart of vijfjaarkaart vóór maandag 15 juni verlengen, zijn verzekerd van een eigen plaats in het stadion. Daarna gaan ook de niet-verlengde kaarten in de verkoop.

Het aantal verkochte kaarten voor het nieuwe eredivisieseizoen staat bij FC Groningen momenteel op ruim 5.800. Veel fans hebben de afgelopen weken hun seizoenkaart of vijfjaarkaart verlengd. Met een vijfjaarkaart kunnen ook alle bekerwedstrijden, play-offduels en Europese wedstrijden worden bezocht. Met een gewone seizoenkaart kan dat niet. Beide kaarten kunnen online of bij het stadion worden verlengd.

Met ingang van komend seizoen is het stadion volledig rookvrij. Wanneer het nieuwe seizoen begint, en of daar toeschouwers bij mogen zijn, is nog niet bekend.