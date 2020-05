GroenLinks wil experiment met combinatie openbaar vervoer en pakketbezorging

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Ook de provincie Groningen moet gaan experimenteren met het combineren van openbaar vervoer en pakketbezorging. Dat vindt de Groningse Statenfractie van GroenLinks. Met het plan hoopt de fractie de kosten voor het OV te verlagen.

Het plant volgt op soortgelijk experimenten in Zeeland en de kop van Noord-Holland. In deze dunbevolkte gebieden zijn de bussen hier vaak leeg en onrendabel. Dat biedt volgens de fractie gelijksoortige kansen in Groningen. “Te veel mensen op het platteland hebben geen toegang tot openbaar vervoer. Er zijn weinig verbindingen beschikbaar, bestaande lijnen zijn vaak onrendabel, en door hoge prijzen zien veel mensen openbaar vervoer niet als eerste keuze. Door een bundeling met pakketbezorging hopen we dat busverbindingen voor de hele provincie beschikbaar blijven en toegankelijker worden”, zo vertelt woordvoerder Bas de Boer.

“Daarnaast moet er, door de virusuitbraak, anders naar vervoer gekeken worden”, gaat de Boer verder. “Bussen kunnen momenteel maar een kwart van het normale aantal passagiers vervoeren. Aan de andere kant maakt de pakketbezorgingsbranche een ongekende groei door. Juist nu liggen er daarom kansen om te testen hoe personen- en pakketvervoer elkaar sterker kunnen maken. Op die manier kunnen we er in de toekomst e vruchten van plukken.”