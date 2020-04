Van een koopavond is in winkelcentrum Paddepoel is geen sprake

nieuws

Foto Andor Heij Vrijwel leeg winkelcentrum Paddepoel

Het is eigenlijk geen nieuws meer, maar al die lege straten door de coronacrisis in Groningen blijft een bizar gezicht. Ook winkelcentrum Paddepoel, het tweede koopcentrum van de stad, was donderdag zo goed als uitgestorven.

Alleen bij de supermarkt was vrij veel volk, maar elders in het overdekte winkelcentrum waren de mensen op één hand te tellen. Terrasstoelen staan opgestapeld en de meeste winkels hadden om vijf uur al de deuren gesloten. Van een koopavond was geen sprake.

Ook in de omgeving is stil. Op de altijd drukke Eikenlaan reden in de spits nauwelijks auto’s, de bussen waren vrijwel leeg en het normaal overvolle fietspad richting Zernike Campus lag er ook verlaten bij.