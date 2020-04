nieuws

Foto: Grunobuurt

Het wegdek direct grenzend aan de Parkbrug verkeert in niet zo’n beste staat. ‘Dit levert overlast op voor omwonenden in de vorm van schuddings’, aldus de wijkraad.



Voor de direct omwonenden en ook voor het verkeer is dat geen pretje.

Na overleg tussen wijkraad en de gemeente is besloten het wegdek bij de Parkbrug binnenkort te repareren.