Brandweer opnieuw naar Mensingebos voor nabluswerkzaamheden

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De brandweer is maandagavond opnieuw opgeroepen om naar het Mensingebos bij Roderesch, even ten zuidwesten van de stad Groningen, te gaan. In het natuurgebied waren smeulbrandjes ontdekt.

De blusgroep van Roden kreeg rond 19.00 uur de oproep voor nabluswerkzaamheden. Bij de brand zondag ging ruim tien hectare natuur verloren. Staatsbosbeheer was maandag druk bezig met een inventarisatie welke schade precies is aangericht. Boswachters waren gedurende de dag al bezig met nabluswerkzaamheden. Met een schop en een emmer met water trachtte men verschillende smeulbrandjes uit te maken. Vuurhaarden bij de stammen van grove dennen bleken lastig onder controle te krijgen. Maandagavond werden er nieuwe smeulplekken ontdekt die door de brandweer geblust zijn.

Het is deze dagen vanwege de droogte oppassen in de natuur. Ook maandag woedden er grote natuurbranden in de provincie Drenthe. In de middag ontstond er brand in een stuk bos bij Klazienaveen-Noord. Maandagavond woedde er een grote natuurbrand tussen Elim en Hollandscheveld. Bij deze laatste brand werd ruim een hectare natuur in de as gelegd.