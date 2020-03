Vrachtwagen met gevaarlijke stoffen gekanteld: “Geen gevaar voor omgeving”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen is woensdagochtend gekanteld op de oprit naar de N46. Volgens de brandweer is er geen sprake van gevaar.

Het ongeluk gebeurde even na de klok van 08.30 uur. “De bestuurder heeft het voertuig veilig kunnen verlaten”, meldt een woordvoerder van de brandweer. “Ook is er geen sprake van een lekkage. Uit voorzorg hebben we wel meerdere brandweervoertuigen opgetrommeld.” Volgens incidentfotografen zijn onder andere het schuimblusvoertuig en een grote hulpverleningswagen ter plaatse. Zij kunnen ingezet worden als dat nodig is.

De vrachtwagen ligt gekanteld op de toerit naar de ringweg. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

Aardolieproduct

De vrachtwagen is geladen met een aardolieproduct. Volgens de woordvoerder van de brandweer komt er een specialistisch bedrijf ter plaatse om het voertuig te bergen. Omdat er verschillende hulpdiensten bij het ongeluk zijn betrokken heeft de Veiligheidsregio Groningen de Mobiele Commando Unit ingezet. In deze wagen kunnen de hulpdiensten makkelijk overleg voeren waarbij er gebruik kan worden gemaakt van verschillende hulpmiddelen.

Plan van aanpak

Rond 11.00 uur meldt de brandweer dat naast bergingsbedrijf Poort uit Hoogkerk ook een specialistisch bedrijf inmiddels ter plaatse is. “We zijn inmiddels begonnen met het maken van een plan van aanpak hoe we de vrachtwagen zo zorgvuldig mogelijk weer op zijn wielen krijgen.” Hoe lang de operatie gaat duren is onbekend. Vanwege het ongeluk zijn de toe- en afrit naar de N46 afgesloten.

Later meer.