Scholen waarschijnlijk ook in de periode na 6 april gesloten

Foto: rijksoverheid.nl

De scholen zullen naar alle waarschijnlijkheid ook na 6 april gesloten blijven. Duidelijkheid hierover wordt woensdag later op de dag verwacht.

Belangrijk in de beslissing is een groot onderzoek van het RIVM naar de besmettelijkheid van kinderen met het coronavirus en hun verspreiding. Dit onderzoek is dinsdag gestart onder honderd gezinnen verspreid over het land. Het onderzoek gaat naar verwachting zo’n zes weken duren. “Er is inderdaad naar buitengekomen dat op 6 april mogelijk nog niet de uitkomsten van het onderzoek van het RIVM bekend zijn”, zegt minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs. “We hebben heel duidelijk aangegeven dat we die uitkomsten willen gebruiken voor die periode er na. Als duidelijk is dat dit onderzoek na 6 april pas zal gaan verschijnen dan zal ook de maatregel dat de scholen nog niet open gaan, zal dan ook verlengd worden.”

Slob hoopt daar woensdag meer duidelijkheid over te kunnen geven. “Ik hoop dan duidelijkheid te hebben wanneer het onderzoek klaar is, zodat ook in de richting van de scholen helder gecommuniceerd kan worden want dat is voor hen belangrijk om te weten. Wij vinden het belangrijk dat het onderzoek klaar is zodat op basis hiervan bepaald kan worden wat wijsheid is voor het vervolg.”