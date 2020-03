Politie benut wapenstok bij identiteitscontrole (filmpje)

De politie gaat de wapenstok benutten om op afstand de identiteit te controleren. Er wordt dan een zelf geprinte houder op geklikt.



De politie heeft het hulpmiddel ontwikkeld om op afstand toch het identificatiebewijs van iemand te controleren. Het is een houder die op de wapenstok geklikt kan worden. De houder is door een 3D printer geprint.

Als deze innovatie goed bevalt krijgen alle teams in Noord-Nederland de houder.

— Politie Groningen (@polgroningen) March 28, 2020