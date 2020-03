Op knuffelberenjacht in Groningen

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Misschien is het je al opgevallen: knuffelberen die achter veel ramen van woningen verschijnen. De beren zijn onderdeel van een heuse knuffelberenjacht die vanwege de coronacrisis een grote hype is geworden.

Het idee is dat mensen een beer voor hun raam zetten zodat er voor kinderen in deze periode een leuk buitenspel ontstaat. Op een interactieve kaart op internet is te zien dat er al duizenden beren zijn aangemeld. Sterker nog, nieuwe beren aanmelden is niet meer mogelijk omdat het systeem aan zijn limiet zit. Ook Groningen is ruim vertegenwoordigd. Toch zijn volgens de organisatie meer beren welkom.

‘We gaan op berenjacht’

Het idee voor de berenjacht is over komen waaien uit België waar kinderen er al een tijdje zoet mee zijn. Het prentenboek ‘We gaan op berenjacht‘ van Michael Rosen en Helen Oxenbury dat in 1995 uitgebracht werd is naar alle waarschijnlijkheid de inspiratie achter het project. Achterliggende gedachte achter het project is dat kinderen door de jacht toch genoeg beweging krijgen. Scholen zijn dicht en sportclubs zijn gesloten. Om tijdens een wandeling op berenjacht te gaan, en deze te turven, krijgen ze toch genoeg beweging.

“Is het wel slim vanwege groepsvorming?”

Toch maken verschillende mensen op de Facebook-pagina ‘Spelen in Stad’ zich zorgen. “Is dit wel een slim idee vanwege groepsvorming enzo?”, vraagt Sanne zich af. De organisatie achter het initiatief laat weten dat het verstandig is dat mensen zich aan de richtlijnen van het RIVM houden. “De jagers moeten opletten dat het niet te druk wordt en dat iedereen voldoende afstand houdt. Maar daar gaan we samen op letten toch?”

Het online kaartje met de locaties waar alle beren zich bevinden vind je hier.