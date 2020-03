Incidentfotograaf raakt pager kwijt bij grote brand in Marum

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Een incidentfotograaf is maandagmiddag zijn pager kwijt geraakt toen hij onderweg was naar de grote brand in Marum. “Dit is knap vervelend.”

Een pager (zie foto) is een apparaatje dat behalve door hulpverleners ook door journalisten en persfotografen wordt gebruikt. Door middel van het installeren van codes in het apparaat kan men voor verschillende calamiteiten gealarmeerd worden. “Ik denk dat ik hem kwijt ben geraakt op de Roderwolderdijk tussen Hoogkerk en Westpoort ter hoogte van de afslag naar de Minervalaan”, vertelt de fotograaf. “Dat ik het apparaatje kwijt ben geraakt is knap vervelend omdat ik nu niet weet wanneer er iets aan de hand is. En tenslotte is het maken van foto’s van calamiteiten wel een belangrijk deel van mijn broodwinning.”

Het apparaatje is drie bij zes centimeter en zwart van kleur. “Het heeft een schermpje en een aantal knopjes. Ik hoop dat iemand het gevonden heeft en het bij mij terug kan brengen.” Mocht u de pager gevonden hebben dan kunt u contact opnemen met de redactie van OOG Tv. Dit kan via de mail of telefonisch tijdens werkuren op 050 571 8080. De pager langs brengen op de redactie aan de Kadijk 4 in Groningen, of via de post versturen, is ook mogelijk. Wij zorgen dat het apparaatje vervolgens bij de fotograaf terecht komt.