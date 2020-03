In openbare ruimte laden moet aan openbare paal

nieuws

Als er geen laadpaal in de buurt is even een kabel uit je huis naar de auto en klaar is Kees. Dat mag dus niet.



Er verschijnen steeds meer elektrische auto’s. Niet elke auto krijgt de gewenste laadpaal voor de deur. Daarom gaan mensen soms zelf met kabels in de weer. Die dan op de stoep liggen al dan niet onder een mat.

De gemeente: ‘Het trekken van een kabel over gemeenteterrein is niet toegestaan. Bij ons in de systemen staat daar het volgende over aangegeven:

Het is niet toegestaan om losliggende kabels in de openbare ruimte op de weg of over het trottoir te leggen. Ook niet als daar zo’n rubberen mat overheen wordt gelegd.

Wanneer niet op eigen terrein kan worden opgeladen en in de openbare ruimte geladen moet worden, dan moet van een openbare laadpaal gebruik gemaakt worden.’