Friese software handhaaft coronamaatregelen in supermarkten

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Veel supermarkten in het Noorden van het land hebben al laten weten interesse te hebben: software die precies aangeeft of er niet teveel mensen in de supermarkt aanwezig zijn.

Sinds vorige week maandag heeft het kabinet besloten dat in supermarkten niet meer dan één klant per tien vierkante meter winkeloppervlak naar binnen mag. Voor supermarkten is die regelgeving in de praktijk ontzettend moeilijk te handhaven. Het ICT-bedrijf ICIT uit Franeker komt nu met een oplossing. Een camerasysteem houdt precies bij hoeveel mensen naar binnen zijn gegaan en hoeveel mensen de winkel weer verlaten hebben. Als zich teveel mensen in de winkel bevinden gaat er een rood scherm branden.

Het systeem is inmiddels ook getest. Een supermarkt aan de Leeuwarderweg in Franeker had de primeur. “Het was best nog wel een uitdaging”, laat Marco Vrouwenvelder van ICIT aan de Leeuwarder Courant weten. “Systemen om bezoekers te tellen bestaan al maar worden vooral gebruikt in het openbaar vervoer. Dat zijn hele geordende stromen mensen. In een winkel is dat anders.” Voor het camerasysteem heeft het ICT-bedrijf een algoritme geschreven dat in een halve seconde een persoon kan herkennen. “De focus op een persoon bleek heel belangrijk. In het begin werd er ook regelmatig een plant of een kratje meegeteld als een persoon. Maar het systeem werkt nu goed. Alleen als iemand voorbijrent wordt hij niet opgepikt.”

Omdat het systeem goed werkt in de supermarkt in Franeker zijn er bij het ICT-bedrijf al zo’n driehonderd aanvragen binnengekomen van bedrijven die het systeem ook willen hebben.

