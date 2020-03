Coronacrisis in het klein (13): UMCG zoekt dringend Ipads

‘Wij van de Intensive Care van het UMCG zijn dringend op zoek naar IPads. Ze worden gebruikt bij het contact tussen familie en patiënt. Welk bedrijf voelt zich geroepen om deze kosteloos beschikbaar te stellen?’



Deze indringende vraag verscheen zaterdag op Twitter:

In Groningen moet je al uitkijken voor de lustkapper en het babbelvrouwtje. Daar kan nu de nep-BOA aan worden toegevoegd:

Let op! Krijgen meldingen dat een man (zie foto) zich voordoet als toezichthouder en dreigt met boetes en sluiting als ondernemer zich niet houdt aan regels noodverordening #COVID19NL Gemeentelijke toezichthouders kunnen zich legitimeren, vraag hier ook naar. Dragen ook geen ✅ pic.twitter.com/vsz3WOllFu

Zie hier échte BOA’s:



Handhavers en @polgroningen surveilleren, houden toezicht, spreken mensen aan en geven in het uiterste geval een boete vanwege #samentegencorona . Hoe dat gaat? Dat zie je in dit filmpje: #stopcorona #houdafstand #blijfthuis #blijfgezond #alleensamen pic.twitter.com/1mX4ElmM29

Boos:

Bericht van Moskee Groningen:

Moskee Groningen bied u aan om boodschappen voor u te doen of uw pakket of brief naar een PostNL locatie te brengen.

Maak gebruik van dit aanbod door te bellen of te appen naar het nummer op de flyer. #Islam #Moslims #Moslim #Groningen #COVID19 #Corona #coronavirusnetherlands pic.twitter.com/s0aizHJbAy

