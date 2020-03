Coronacrisis in het klein (11): Iederz gaat tijd dicht en zwaaien met je pinpas

nieuws

Foto: Rick van der Velde

Een verantwoorde videoclip, met je pinpas zwaaien in de bus, proefjes voor thuis, toch wat van je stage maken. En Iederz gaat vanaf volgende week maandag tijdelijk dicht. Kleine gevolgen van een grote crisis, deel 11.



‘Sommige mensen zwaaien wat met hun pinpas, dat is dus eigenlijk niet de bedoeling’, zegt de buschauffeur in dit filmpje dat de Universiteitskrant maakte van de rit naar Zernike:

Beschut werken Iederz gaat tijdelijk sluiten. Nu nog niet, vanaf 30 maart:

iederz, het sociale werk-leerbedrijf van de #gemeentegroningen, is met ingang van maandag 30 maart tijdelijk dicht vanwege de huidige Coronaperikelen. https://t.co/LzX3KNqyh9 Relaties zijn hiervan op de hoogte gebracht. #iederz #COVID19 pic.twitter.com/PcOWQ9008u — Gemeente Groningen (@gem_groningen) March 26, 2020

Iedereen is fijn aan het opruimen, echter veel kringloopwinkels zijn dicht en het is (te) druk bij de afvalbrengstations:

De gemeente verzoekt inwoners om het wegbrengen van grofvuil naar de afvalbrengstations even uit te stellen in de #CoronaCrisis. Wil je hier toch afval storten? Kom dan alleen en houd je aan de nu geldende regels. https://t.co/CRoUXPRKBU pic.twitter.com/Rw3k6UyyUh — Gemeente Groningen (@gem_groningen) March 26, 2020

Denk je stage te gaan lopen bij het drukst bezochte gebouw van Nederland, kom je in een grote stilte terecht. Toch het beste er van maken:

Dit weekend al voor de derde keer Stream festival vanuit EM2:

De koopavond van deze donderdag stelt teleur:

Er kan worden uitgekeken naar de online Groninger koopavond, die op 2 april wordt gehouden:

Leuk thuis proefjes doen:

Janne Schra verraste deze donderdag met een videoclip, die zij maakte met het in Groningen gevestigde Noordpool Orkest, verantwoord in ieders huiskamer opgenomen:

Voor verzoeknummers: