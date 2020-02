Uurwerken Martinitoren komen ‘abseilend’ naar beneden voor reparatie

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De wijzers en andere onderdelen van de vier uurwerken van de Martinitoren zijn dinsdag, onder begeleiding van alpinisten, naar beneden gehaald voor een opknapbeurt.

De alpinisten gaan niet zelf via het touw heen en weer. Alleen de onderdelen gaan via een katrol met een afstandsbediening naar beneden. Volgens Friso Bouwgroep, het bouwbedrijf dat de klus uitvoert, neemt demontage ongeveer een week in beslag. De klokken van het carillon blijven in de periode van demontage van de uurwerken gewoon in gebruik. Vanaf 5 mei worden de uurwerken weer gemonteerd.

Foto: Sebastiaan Scheffer

De uurwerken vertoonden de afgelopen tijd behoorlijk wat kuren. Uit onderzoek bleek dat het binnenwerk hersteld moet worden. De asjes en de tandwielen zijn na bijna 40 jaar versleten. Ook het bladgoud moet opnieuw worden aangebracht. Daarnaast wordt de verlichting vervangen LED’s.

Foto: Sebastiaan Scheffer