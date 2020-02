Studenten bezorgen ouderen een leuke dag met Project GA!

oogochtendshow

Foto: Wouter Holsappel

De besturen van acht studentenverenigingen in de stad hebben met het Rode Kruis samengewerkt om ouderen een leuke dag te bezorgen. Dit gebeurde woensdag in het kader van Project GA!, wat de afkorting is van Groningen Actief.



Het is een samenwerking waarbij zij zich inzetten voor de bewoners van de stad Groningen, met name voor minderheidsgroepen in de stad of mensen die wat extra aandacht verdienen. Het gaat om de bestuursleden van R.K.S.V. Albertus Magnus, F.F.J. Bernlef, Cleopatra A.S.G., A.S.V. Dizkartes, GSV Groningen, Navigators Studentenvereniging Groningen, Unitas S.G. en G.S.C. Vindicat Atque Polit. Ze brengen een bezoek aan ouderentehuis De Pelster, De Es en De Brink. Per locatie hebben ca. 15 studenten de ouderen gaan vermaken.

Annewil Nieuwenhuizen van Contractus, het overkoepelend orgaan van de acht studentenverenigingen, was woensdag bij OOG Ochtendshow in de radiostudio om er meer over te vertellen.