sport

Foto Andor Heij. Complex vv Helpman

Stella Keun van vv Helpman is door bondscoach Robert de Pauw geselecteerd voor het Nederlands vrouwenelftal onder de 17.

Keun is één van de weinige speelsters die bij de laatste 20 hoort, die bij een amateurclub speelt. Helpman omschrijft Keun dan ook als het grootste talent dat momenteel bij de club rond loopt.

Het Nederlands elftal speelt volgende week woensdag in en tegen België. De aftrap op sportpark Heikant in het Belgische Kalmthout is om 15.00 uur.