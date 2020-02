Scooterrijder onderuit bij verkeersongeluk in Beijum

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk maandagochtend op de Amkemaheerd in de Groningse wijk Beijum is een scooterrijder onderuit gegaan. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 11.40 uur ter hoogte van het viaduct over de ringweg tussen de wijken De Hunze en Beijum. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is nog onbekend”, vertelt Lameris. “Zoals ik het interpreteer is een scooterrijder onderuit gegaan in een bocht op het fietspad.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer nagekeken maar deze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.