“Mijn expositie is eigenlijk een protest tegen de vele bomenkap door de Gemeente”

In de hal van de Gemeente Groningen aan het Zuiderdiep kun je tot en met vrijdag 13 maart terecht voor een een expositie over schilderijen en foto’s van bomen. Initiatiefnemer is kunstenares Birgitta Prechtl, die het eigenlijk heeft opgezet als protest tegen de vele bomenkap door de gemeente.



Met name de kap van de bomen bij de Der Aakerk waren hier aanleiding voor, vertelde ze in de OOG Ochtendshow van woensdag. Ze heeft hierover een brief naar de burgemeester gestuurd, die reageerde met een uitleg over het bomenbeleid in de gemeente.

Hiermee is de expositie een vastlegging van de bomen geworden die er intussen niet meer staan, waarin mensen erop geattendeerd worden dat het belangrijk blijft om zorgvuldig met bomen om te gaan, ze moeten planten, zwerfvuil opgeruimd moet worden en kunstwerken gemaakt moeten worden.

De expositie over de schilderijen en foto’s van bomen is tot en met vrijdag 13 maart te bezichtigen tijdens kantooruren in de hal van de gemeente Groningen RO/EZ aan het Gedempte Zuiderdiep 98.

De beeldhouwwerken bij het CBK zijn te bezichtigen van woensdag tot en met zaterdag van 12.00 – 17.00 uur aan de Trompsingel 27-A.

