Martini Sparks verliest na verlenging

De dames van Martini Sparks hebben zaterdagavond in Sporthal Scharlakenhof in Haren na verlenging verloren van Lekdetec.nl uit Bemmel.

Na de reguliere speeltijd stond het gelijk: 68-68, waardoor een verlenging noodzakelijk was, want een gelijkspel bestaat niet in de competitie. In die extra tijd scoorde Sparks slechts 4 punten, waar het team uit Bemmel 10 punten door het netje mikte.

Het team van coach Klaas Stoppels blijft door de nederlaag op 4 punten staan, op de zevende plaats. Lekdetec.nl – oftewel Betouwe – staat zesde met 20 punten. Utrecht Cangeroes heeft net als Sparks 4 punten, maar speelt pas zondag.