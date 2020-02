nieuws

Foto Andor Heij

Er is in de nacht van donderdag op vrijdag kans op gladheid. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven.

De kans bestaat dat natte weggedeelten opvriezen, omdat de temperaturen tot onder het vriespunt kunnen dalen.

De waarschuwing geldt in Groningen van 1.00 uur in de nacht tot 9.00 uur in de ochtend.