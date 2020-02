Gebruik ‘n-woord’ kost Jans zijn baan bij FC Cincinnati

sport

Oud-voetballer, trainer en technisch directeur van FC Groningen, Ron Jans, is opgestapt als trainer van FC Cincinnati. Vorige week raakte in opspraak in de Verenigde Staten vanwege een vermeende racistische uitspraak.

„Tijdens het onderzoek kwamen diverse thema’s naar voren en heeft Ron besloten te vertrekken. Wij hebben zijn ontslag geaccepteerd. Het leek ons het beste voor alle betrokkenen”, aldus Cincinatti-voorzitter Jeff Berding. “Een sterke cultuur in de kleedkamer is zeer belangrijk voor ons. Dat begint in de kleedkamer, waar iedereen zich gewaardeerd, gerespecteerd en vertrouwd moet voelen. Verschil in huidskleur en culturele diversiteit is een groot onderdeel van wat voetbal zo speciaal maakt. We plaatsen dan ook de hoogste prioriteit bij respect voor iedere betrokken persoon. Dat geldt voor iedereen binnen de club, van de balie tot de kleedkamer.”

De club stelde na een incident in de kleedkamer een onderzoek in naar de coach. Jans zong een hiphop nummer mee waarin het woord “nigger” voorkwam.