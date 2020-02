Be Quick 1887 pakt punt tegen HBS

sport

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - HBS.

Be Quick 1887 heeft zondagmiddag in Den Haag met 0-0 gelijkgespeeld tegen HBS. Be Quick bleef twaalfde in de hoofdklasse A.

Be Quick was voor de pauze wat gevaarlijker, maar echte grote kansen vielen er in een matig eerste bedrijf niet te noteren.

Na de rust waren de eerste kansen voor HBS, maar Be Quick doelman Robert Smit liet zich niet passeren. Nadat de Groningers drie keer hadden gewisseld kon Wilko van der Kooi niet verder en moest Be Quick met tien man de slotfase doorkomen. Be Quick kreeg in die periode nog de beste kans op de winst, maar het bleef 0-0.