Uitstel voor autotunnel Wilgenpad/Eikenlaan

De autotunnel Wilgenpad/Eikenlaan komt er voorlopig nog niet.

Wethouder Paul de Rook liet een jaar geleden nog weten dat er dit jaar zou worden beslist over het wel of niet doorgaan van de tunnel. Er was indertijd veel discussie over de kruising. Zo’n 20.000 fietsers per dag maken maken het tot één van de drukste fietsoversteekplaatsen van de stad. Maar omdat men nadenkt over de verkeersstromen in de hele stad wil de wethouder wachten met de beslissing.

De kosten van de aanleg werden een jaar geleden geschat op 8 tot 12 miljoen euro.