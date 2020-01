SP wil referendum over inzamelen afval van gemeente

nieuws

De SP wil een referendum over het afvalbeleid in de gemeente Groningen.

In de gemeenteraad lijkt een meerderheid te zijn voor het betalen per afvalzak, het zogeheten diftar systeem. Uit een onderzoek van het stadspanel blijkt juist dat de inwoners van Groningen aan het huidige systeem willen vasthouden. Dat is een vast tarief.

“Deze discussie laat goed zien hoe groot de kloof is tussen de mening van de partijen in de gemeenteraad en de inwoners”, aldus SP raadslid Daan Brandenberg. “Een dergelijk besluit, met grote gevolgen voor alle inwoners én hun portemonnee, moet niet met een kleine meerderheid in de raad worden doorgevoerd. Daarom willen wij inwoners zelf vragen zich uit te spreken.”

De SP is tegenstander van het invoeren van diftar: “Afval is een collectief probleem, waarop individuen maar beperkte invloed hebben. Maar met diftar mogen de inwoners het oplossen. Het zorgt ervoor dat een maatschappelijke probleem als afval wordt gereduceerd tot economische afweging van individuen. Wij zien liever dat de gemeente de strijd aangaat met de verpakkingsindustrie en veel meer inzet op nascheiding van afval.”