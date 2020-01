Raadsfracties stellen beschermd wonen Barkmolenstraat opnieuw ter discussie

nieuws

Foto: Google Streetview

De gemeenteraadsfracties van de VVD, Partij voor de Dieren, SP en het CDA willen de overige fracties in de raad en het college van B&W aanstaande woensdag opnieuw aan de tand voelen over de beschermde woningen aan de Barkmolenstraat voor ex-verslaafden.

De fracties zijn ontstemd over het feit dat de gemeente een vergunning heeft verleend voor de huisvesting van de 26 verslaafden in het pand in De Meeuwen, terwijl de voorzieningenrechter op 17 december jl. oordeelde dat deze huisvesting een grote impact zou hebben op de buurt. De politie in maart al had geadviseerd dat er incidenten zouden kunnen plaatsvinden.

Volgens de fracties had de gemeente, in overleg met alle betrokkenen, een veilig en prettig woonklimaat moeten scheppen voor alle betrokken partijen. Jasper Boter van de VVD-fractie: “Ondanks de toezegging van de wethouder om op een zorgvuldige wijze met de belangen van omwonenden om te zullen gaan, blijkt het tegendeel.” Namens de SP vult Wim Koks aan dat “bewoners best zien dat ook deze mensen recht hebben op wonen. Echter, als de gemeente zo horkerig omgaat met hun twijfels dan wordt elk

draagvlak verspeeld.”