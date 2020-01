Jorden van Foreest speelt remise tegen koploper Alireza Firouzja in 8e ronde

sport

Jorden van Foreest (foto Alina L'Ami)

De 20-jarige Jorden van Foreest heeft in de 8e ronde van Tata Steel Chess remise gespeeld tegen de 16-jarige koploper Firouzja uit Iran.

De met wit spelende Van Foreest verraste Firouzja met een bijzondere torenzet in de opening. De Groninger kwam wat beter te staan, maar uiteindelijk eindigde de partij in remise. Van Foreest blijft het dus heel goed doen, want met 5 punten uit 8 partijen staat hij nog steeds op een gedeelde tweede plaats. Firouzja is koploper met 5.5 uit 8.

In de Challengers, de groep onder de Masters, speelde Lucas van Foreest met wit remise tegen de Australiër Anton Smirnov. Lucas staat met 4 uit 8 in de middenmoot.

Maandag is het in Wijk aan Zee een rustdag. Er volgen nog 5 rondes.