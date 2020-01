Jorden van Foreest speelt remise tegen de Amerikaan Fabiano Caruana in 5e ronde

sport

foto: Alina L' Ami

De Groningse schaker Jorden van Foreest heeft in de 5e ronde van de Tata Steel Chess remise gespeeld tegen Fabiano Caruana, de nummer twee van de wereld.

De partij werd niet in Wijk aan Zee gespeeld, maar in het PSV stadion in Eindhoven. Van Foreest kwam in de opening verloren te staan, maar de Amerikaan wist het niet af te maken. Vervolgens kreeg Jorden zelfs een wat betere stelling, maar hij ging akkoord met remise na alles wat hij had meegemaakt.

De Groninger staat nu met 3 uit 5 op een gedeelde derde plaats in de Masters. Koplopers zijn So en Firouzja met 3,5 uit 5.

In de Challengers, de groep onder de Masters, wist Lucas van Foreest na vier remises zijn eerste partij te winnen tegen Sarin Nihal uit India. In die groep zijn er drie koplopers met 3,5 uit 5, Lucas staat op een gedeelde vierde plaats met 3 uit 5.