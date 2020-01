“Het moet afgelopen zijn met het slappe beleid van de RuG”

Het moet afgelopen zijn met het slappe beleid van de Rijksuniversiteit. Dat zegt Floris Vulto van de JOVD Groningen. Aanleiding is het nieuws dat er 1,2 miljoen euro aan college- en subsidiegeld weggesluisd is.

“Dit is ontzettend slecht voor het imago van de universiteit”, zegt Vulto. Hans de Waard van ROOD Groningen is het daarmee eens. “De afgelopen jaren komt de RuG herhaaldelijk slecht in het nieuws. Yantai, de huisvesting rond de internationale studenten, en nu dit weer.”

Dat er 1,2 miljoen euro is weggesluisd werd in maart ontdekt. Tijdens een onderzoek naar de gang van zaken werden een aantal medewerkers ontheven van hun taken. Later werd besloten om één medewerker te ontslaan en een aantal anderen ernstig te waarschuwen. “Erg slap”, zegt Vulto. “Het was veel beter geweest om direct naar het Openbaar Ministerie te stappen om een strafrechtelijk onderzoek te starten. Nu heeft het er alle schijn van, ook omdat het al tien maanden geleden is, dat men het onder het tapijt heeft willen schuiven.”

De JOVD wil dat er via de VVD politieke aandacht komt voor de kwestie. ROOD zegt al contact gehad te hebben met SP-politici die dit aan de kaak kunnen stellen.

