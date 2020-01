Danny Buijs helpt zieke vriendin van FC Groningen-supporter

De winterstop zit erop en de eredivisie staat weer op het punt van beginnen. Toch heeft Danny Buijs nog even iets anders aan zijn hoofd. Hij wil de vriendin van een FC Groningen-supporter helpen om het leven met haar ziekte wat dragelijker te maken.

Via OOG-weerman Johan Kamphuis werd Danny gevraagd om een bijdrage te leveren voor een bingo, die de opa van de vriend van Pien van Roosmalen voor haar organiseerde. Pien heeft de ziekte van Lyme en is de vriendin van een fanatiek FC Groningen-supporter. Ze slikt al 2,5 jaar antibiotica om de ziekte te onderdrukken. Dat is niet goed voor haar lijf.

Inmiddels is ook een crowdfundactie opgezet voor Pien, zodat ze een Ampcoil kan kopen. Volgens haar biedt dit apparaat een kans om ooit zonder, of met minder antibiotica door het leven te kunnen gaan. De ampcoil kost €7500.

Buijs kwam langs met een gesigneerd shirt die verloot werd tijden de bingo, die plaatsvond tijdens FC Groningen – Emmen in december. Tijdens het bezoek merkte Danny hoeveel het de familie deed dat hij langskwam om te helpen. Vervolgens maakte hij de belofte dat hij zou helpen. Van de duizenden euro’s die het apparaat kost, moet er nog ongeveer 2500 euro worden opgehaald, en dus roept Buijs mensen op Pien te steunen via een crowdfund-actie.