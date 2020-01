Dancefestival Kingsland in Stadspark wordt extra groots aangepakt

nieuws

Het Koningsdagfestival Kingsland op 27 april vindt dit jaar opnieuw plaats in het Stadspark in Groningen. 4PM Entertainment en E&A Events organiseren het dansfeest.

Het is de vijfde keer dat Kingsland naar Groningen komt. “We gaan het extra groots aanpakken, want een vijfjarig jubileum kunnen we natuurlijk niet zomaar aan ons voorbij laten gaan’”, aldus Mitchel Bovenlander, organisator van het Kingsland Festival.

Op Kingsland zijn de meest uiteenlopende dj’s en stijlen vertegenwoordigd, variërend van EDM en deephouse tot hardstyle en urban. De line-up wordt binnenkort bekend gemaakt. De kaartverkoop start op 6 februari.