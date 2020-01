nieuws

Foto Raymon Meter 112groningen.nl

Een bestelbusje is donderdagmiddag vast geraakt in de tunnel in de Olgerweg tussen Engelbert en de stad.

De chauffeur van het busje schatte de hoogte van zijn voertuig niet goed in.

Niemand raakte gewond, maar de bestelbus raakte zwaar beschadigd en moest afgesleept worden.