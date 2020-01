Alfa-college start gloednieuwe opleiding

Het Alfa-college start na de zomervakantie met de opleiding Medewerker Kinderopvang, Onderwijs en Bewegen. Daarmee springt het ROC in een gebied waar nog geen opleidingen voor bestaan.

De opleiding is een combinatie van werken met kinderen en de actie van sport en bewegen. Op steeds meer plekken in het land komen kinderopvang, onderwijs en bewegen samen in zogenaamde Integrale Kind Centra. Daardoor is er een groeiende vraag naar breed inzetbare medewerkers die ingezet kunnen worden in het onderwijs maar ook binnen het bewegen. Met de nieuwe opleiding speelt het Alfa-college in op die behoefte.

De opleiding duurt vier jaar en wordt aangeboden in Groningen. Meer informatie is te krijgen op de open dagen die de school deze dagen organiseert.