Adoptieouders halen hun kerstboompje op

Het is vanaf vrijdag weer mogelijk om kerstbomen op te halen bij TuinInDeStad. Het gaat om zogeheten ‘adoptiebomen’ die rond kerst tijdelijk bij hun adoptieouders mogen verblijven en na de feestdagen weer worden herplant.

De bomen staan elf maanden per jaar op het terrein in het Westerpark. In deze periode kunnen ze rustig wortelen in de grond. Ze worden op een speciale manier vertroeteld, zodat ze extra sterk worden en zodoende ook een grotere overlevingskans hebben.

Die kans is zo’n vijftig procent. Best spannend dus voor de adoptieouders. Martijn en Marre hadden vorig jaar dikke pech: hun boompje had het niet gehaald. Dit jaar hebben ze meer geluk: hun groene vriend prijkt gezond en wel tussen de anderen, klaar voor een paar weekjes bij zijn gastouders.

Het doel van de actie is om bomenverspilling tegen te gaan. Met deze actie verdwijnen de kerstbomen niet als wegwerpartikelen in de vuilnisbak. Zo worden er elk jaar velen bomen gespaard.