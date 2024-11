Zevenhonderd mensen nemen deel aan stille tocht Kristallnacht (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Aan de stille tocht die zondagmiddag plaatsvond vanwege de herdenking van de Kristallnacht hebben ongeveer zevenhonderd mensen deelgenomen. Onder de deelnemers onder andere burgemeester Mirjam van ’t Veld (CDA) en Commissaris van de Koning René Paas (CDA).

Naar aanleiding van de gebeurtenissen afgelopen week in Amsterdam hadden zaterdag de twaalf fracties in de gemeenteraad eensgezind opgeroepen om deel te nemen aan de stille tocht. Hier is flink gehoor aan gegeven. Volgens een woordvoerder van de gemeente is de schatting dat er zevenhonderd mensen deel hebben genomen. De stille tocht verliep rustig en eerbiedig.

Spandoek

De stille tocht begon op het Waagplein en eindigde bij de Synagoge. Naast Van ’t Veld en Paas was ook staatssecretaris Eddie van Marum (BBB) aanwezig. Zij liepen vooraan in de stoet, die voorafgegaan werd door deelnemers die een spandoek droegen met daarop de tekst: ‘Kristallnacht nooit meer, voor niemand!’. Na afloop van de stille tocht vond er in de Synagoge een programma plaats waarbij onder andere de Kristallnacht Herdenkingslezing werd uitgesproken. Dit jaar werd deze lezing verzorgd door Chantal Suissa-Runne.

Kristallnacht

Zondag is het 86 jaar geleden dat de Kristallnacht, de nacht van het gebroken glas, plaatsvond in nazi-Duitsland. Bij een door de nazi’s georganiseerde actie, een pogrom, werden Joden en hun bezittingen aangevallen. Er werden 1.400 synagogen in brand gestoken en gesloopt. Ongeveer 7.500 winkels en bedrijven van Joden werden vernield. Ook Joodse huizen, scholen, begraafplaatsen en ziekenhuizen moesten het ontgelden. Naar alle waarschijnlijkheid kwamen er bij de acties zo’n vierhonderd Joden om het leven. De gebeurtenis wordt gezien als het begin van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog.