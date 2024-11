Coalitiepartijen willen toch nieuw onderzoek naar Lelylijn, ook Nedersaksenlijn krijgt brede steun

Foto: Styyx - Own work, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=142204259

De coalitiepartijen VVD, NSC en BBB willen toch een nieuw onderzoek naar de Lelylijn. Dat werd maandag bekendgemaakt tijdens een commissievergadering over Infrastructuur, Ruimte en Transport in de Tweede Kamer. Het voorstel van coalitiepartij NSC kreeg volgens verschillende media brede steun.

Dit voorgestelde onderzoek moet niet alleen kijken naar het spoorproject, maar ook naar de langetermijnplannen voor Nederland en de bouw van nieuwe woningen. De Tweede Kamer sprak tijdens een debat brede steun uit voor zowel de Lelylijn als de Nedersaksenlijn.

Deze spoorlijnen moeten de bereikbaarheid van Noord-Nederland verbeteren. Toch ontbreekt er nu nog zo’n 10 miljard euro voor de Lelylijn. De Kamer is verdeeld over hoe verder te gaan. Om te kunnen beginnen met de aanleg moet 75 procent van het budget beschikbaar zijn. Sommige partijen willen deze regel loslaten, maar PVV-staatssecretaris Chris Jansen (Openbaar Vervoer) blijft erbij dat dit nodig is. Ook de coalitie steunt hem hierin. NSC en een groot deel van de Tweede Kamer willen echter doorgaan met de uitwerking van de Lelylijn, ondanks het financiële gat.

De beslissing betekent niet dat Den Haag meteen op zoek gaat naar geld voor de Lelylijn. De Kamerfractie van NSC wil voor de Nedersaksenlijn, waarvoor nog ongeveer 1,5 miljard euro nodig is, wél op zoek naar extra geld.