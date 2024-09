Bewoners betonbos mogelijk naar Gideonweg

Foto: ingezonden

Er is mogelijk een alternatieve locatie gevonden voor de gebruikers van het Betonbos. De bewoners moeten het terrein, eigendom van VanWonen, in oktober verlaten voor de start van de bouw van de nieuwe wijk Stadshavens.

De gemeente is intensief op zoek geweest, wethouder Rik van Niejenhuis liet de raad onlangs weten niet zeker te weten of er een nieuwe locatie gevonden kon worden. De gebruikers van het Betonbos kunnen nu naar de Gideonweg 21 , dat op dit moment in gebruik is als hondentrainingslocatie. De huidige gebruiker heeft aangegeven te vertrekken.

De gemeente gaat praten met de gebruikers van het Betonbos over de locatie, de huurovereenkomst, de mogelijke inpassing en het gebruik. De bewoners hebben gisteren het terrein bekeken. en beraden zich.