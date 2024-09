Stadspartij verbreekt samenwerking en contact met fractievoorzitter Amrut Sijbolts

Amrut Sijbolts - Foto via Gemeente Groningen

De fractie van de Stadspartij 100% voor Groningen heeft laten weten per direct alle samenwerking en contact met haar fractievoorzitter Amrut Sijbolts te verbreken.

Sijbolts is het langstzittende raadslid van Groningen: sinds 2010. Aan zijn fractievoorzitterschap voor de Stadspartij 100% komt vandaag een eind. Dat betekent dat hij nu verder gaat als een partijloos en zelfstandig raadslid.

De nieuwe fractievoorzitter Yaneth Menger laat weten de beslissing te betreuren: “Dit zijn niet de makkelijkste tijden voor onze partij, maar zoals de inwoners van ons gewend zijn, zullen wij ons werk voor hen met de grootst mogelijke inzet blijven doen.”

De fractie wil verder niks kwijt over de situatie.

Medeoprichter

Sijbolts is de medeoprichter van de Stadspartij in 2001. In 2010 betrad hij de gemeenteraad. Vier jaar later nam hij het stokje over van Robert Prummel als fractievoorzitter.

Sindsdien heeft de Stadspartij verschillende keren deel uitgemaakt van een fusiepartij. In 2021 besloten de Stadspartij, 100% Groningen en de Sportpartij verder te gaan als één partij met Sijbolts als fractievoorzitter: De Stadspartij 100% voor Groningen.