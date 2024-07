UMCG ontvangt bijna 1,5 miljoen euro van KWF voor onderzoek

Foto: UMCG

Twee onderzoekers van het UMCG hebben een subsidie ontvangen van KWC Kankerbestrijding. Het gaat om twee verschillende subsidies voor onderzoek naar kanker.

Inge Wegner gaat de 554.000 euro gebruiken voor haar onderzoek naar het effect van dieetmaatregelen voorafgaand aan de behandeling voor hoofd-halskanker. Peter van Luijk ontvangt 858.000 euro voor zijn onderzoek naar medicatie, waarmee bijwerkingen in hart- en longen als gevolg van radiotherapie, mogelijk voorkomen kunnen worden.

Complicaties van ondervoeding voorkomen

Wegner onderzoekt het nut van begeleiding door een diëtist voorafgaand aan een behandeling voor hoofd-halskanker. Op dit moment worden patiënten met een hoog risico op ondervoeding standaard begeleid door een diëtist. Ondervoeding en het verlies van spierkracht en -massa kunnen namelijk leiden tot complicaties en bijwerkingen tijdens operaties of bestraling.

De onderzoekster gaat deze groep patiënten twee jaar volgen. Wegner verwacht dat de patiënten door de dieetadviezen minder (ernstige) complicaties en bijwerkingen krijgen. “Ik hoop ook dat deze maatregelen leiden tot een hogere kwaliteit van leven, een kleinere kans op terugkeer van de kanker en een betere overleving. En dat deze adviezen leiden tot lagere kosten; ook doordat patiënten bijvoorbeeld eerder weer aan het werk kunnen of langer kunnen doorwerken.”

Medicatie tegen hartschade na radiotherapie

Van Luijk zoekt naar de juiste combinatie van medicijnen, bij de onvermijdelijke meebestraling van het hart en longen tijdens radiotherapie bij long- en slokdarmkanker. Patiënten met deze soorten kanker krijgen daar vaak mee te maken, wat kan leiden tot verminderde hartfunctie of zelfs tot overlijden.

De onderzoeker probeert erachter te komen of een combinatie van medicatie zulke schade kan voorkomen. “Dat zal de kwaliteit van leven van de patiënten verbeteren. Misschien voorkomt het zelfs vroegtijdig overlijden van patiënten”, vertelt Van Luijk. “Als het effectief blijkt te zijn, is het wellicht mogelijk dat de stralingsdosis in de tumor hoger te maken bij patiënten die dat nodig hebben.”

Van Luijk deed in het verleden al onderzoek naar veranderingen in hartfunctie van patiënten na radiotherapie. Daardoor heeft hij een beter beeld gekregen van de groep patiënten die een grote kans hebben om deze bijwerking te krijgen. “Die groep kan baat hebben bij de medicatie die we in ons nieuwe project testen”, aldus van Luijk. Maar voordat hij de medicijnen op mensen gaat testen, doet hij eerst onderzoek bij proefdieren.