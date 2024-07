Politieke partijen pleiten voor campagne tegen straatintimidatie en website waar meldingen gedaan kunnen worden

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Verschillende politieke partijen pleiten voor een campagne tegen straatintimidatie. Ook moet er een website komen waar makkelijk melding gedaan kan worden wanneer je te maken krijgt met straatintimidatie.

“Straatintimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag werpen een smet op onze samenleving”, vertelt CDA-raadslid Etkin Armut. “Op straat, op werk, op je opleiding of in het uitgaansleven. Vele vrouwen maar ook mannen ontkomen er niet aan. Uit verschillende onderzoeken blijkt hoeveel jonge meisjes en vrouwen te maken krijgen met straatintimidatie. Nafluiten, achtervolgd worden of nageroepen worden. Het zijn vaak momenten waarop angst en onveiligheid wordt ervaren door jonge vrouwen.”

Eerdere initiatieven

Het CDA heeft samen met GroenLinks, ChristenUnie, Stadspartij 100% voor Groningen, D66, PVV en Partij voor het Noorden vragen gesteld aan het College. Dat doen de partijen niet voor het eerst. Het College heeft bij eerdere beantwoording seksueel grensoverschrijdend gedrag en straatintimidatie veroordeeld. “Tijdens de beantwoording van die vragen is stilgestaan bij verschillende initiatieven zoals Veilige Steden, manifestaties als Choose to Change, Groningen kleurt oranje, Ben je oké?, Gerust er op uit, Safe Spaces. Het zijn allemaal initiatieven die onze inwoners wijzen op het belang van sociale veiligheid. In 2022 is in het convenant Veilig uitgaan voor het eerst een aparte paragraaf opgenomen over seksueel grensoverschrijdend gedrag en straatintimidatie.”

Zes op de tien krijgt te maken met aanranding

Toch zijn de problemen niet afgenomen. Onlangs heeft Sikkom onderzoek gedaan naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven. Uit de resultaten blijkt dat zes op de tien ondervraagden in 2023 te maken heeft gehad met aanranding tijdens het uitgaan. Onlangs bleek dat bijna nog geen enkele horecaondernemer het personeel traint om grensoverschrijdend gedrag te herkennen. Armut: “Ondanks de inzet van de gemeente om onder andere in het uitgaansleven dit gedrag tegen te gaan, maken onze fracties zich zorgen of het wel genoeg is. Cijfers tonen aan dat veel jonge mannen tussen de 16 en 25 de ernst van seksuele straatintimidatie niet inziet. Dit terwijl de impact op het veiligheidsgevoel van meisjes en vrouwen maar ook mannen groot is. Zij worden beperkt in hun vrijheid om over straat te gaan, op stap te gaan en te dragen wat ze willen. Wat onze fracties betreft wordt de inzet om seksueel grensoverschrijdend gedrag en straatintimidatie tegen te gaan geïntensiveerd.”

Campagne en website

De fracties vragen aan het College of men bereid is om met horecaondernemers in gesprek te gaan om de gratis trainingen onder de aandacht te brengen. Ook wordt gevraagd of er een evaluatie uitgevoerd kan worden naar aanleiding van eerdere initiatieven tegen straatintimidatie. Voorts wordt er gepleit voor een onderzoek. Welke groepen krijgen er mee te maken? Wie zijn de daders? En hoe vaak komt het voor en wat zijn de hotspots? Daarnaast lijkt het de partijen goed dat er, net als in Den Haag, een website komt waar je makkelijk melding kunt doen van straatintimidatie. Ook zou een grootschalige campagne moeten zorgen voor meer bewustwording.”