‘Zwembad’ achter Hoofdstation staat droog: ‘Eerste contouren bustunnel worden zichtbaar’

Foto via Groningen Spoorzone

De afgelopen week is de busonderdoorgang achter het Hoofdstation leeggepompt. Dat kon, nadat duikers bevestigden dat de grote betonstort van halverwege maart succesvol was. Met droge voeten kan er nu verder gewerkt worden aan dit deel van de bustunnel.

Eind maart werd er van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat zo’n duizend kuub beton gestort in het ‘het zwembad’ bij de Achterweg en de Viaductstraat in de Herewegbuurt. Dit is sindsdien met rust gelaten, zodat het kon uitharden. Het water was nodig, omdat de zijwanden tegendruk moesten houden bij de stort van het beton.

Aannemer Strukton is nu gestart met het storten van de uitvullaag om het onderwaterbeton glad te maken. “Deze uitvullaag is de aftrap voor de eerste ‘droge’ betonwerkzaamheden”, laat ProRail weten via Groningen Spoorzone. “Daarmee worden voor het eerst de contouren van de tunnel zichtbaar. Het is belangrijk dat de werkvloer vlak is voor de bekisting. Die bekisting is nodig voor het vlechten van de wapening voor het beton. Dat doen staalvlechters nu. De eerste resultaten van het werk zijn al te zien op de vloer van de zuidelijke toerit.”

Nu de vloer in de bouwkuip ligt, gaan aannemers de plek gebruiken om de locatie voor te bereiden op de komst van het middelste deel van de busonderdoorgang. Dit ‘spoordoorkruisende’ deel wordt tijdens de 51-daagse buitendienststelling in 2025 op de juiste plek gereden.

En voor wat het waard is: het leegpompen van de bouwkuip heeft geen enkele vis het leven gekost, bevestigt ProRail: