Vrouwen Veracles amateurkampioen volleybal van Nederland

Het eerste vrouwenteam van volleybalvereniging Veracles uit Groningen heeft zaterdag het Nederlands amateurkampioenschap gewonnen. In de eigen Struikhal werd AVV Keistad aan de kant gezet. Het won daarmee de tweede prijs van het seizoen.

AVV Keistad is de kampioen van de topdivisie B. Veracles had al beslag gelegd op het kampioenschap in de topdivisie A. De winnaars van beide divisies maakten zaterdag dus onderling nog uit wie zich op dit niveau de beste van Nederland mag noemen.

Volgend seizoen komt Veracles dankzij de promotie als gevolg van het kampioenschap in de topdivisie A uit in de superdivisie.