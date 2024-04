Versterking seniorencomplexen Wilgen- en Berkenhof in Ten Boer is klaar, feestje voor bewoners

Foto via Nationaal Coördinator Groningen

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) organiseerde donderdag een feestje voor de bewoners van de Wilgen- en Berkenhof. Daarmee werd stilgestaan bij de afronding van de versterking van het gebouw.

In februari verhuisden de bewoners al terug naar hun eigen woning, na ongeveer tien maanden te hebben verbleven in tijdelijke woningen aan de Verlaatweg in Ten Boer. Tijdens de versterking zijn de gevel en het dak en een deel van de fundering vervangen. Woonzorg Nederland, de verhuurder van de appartementen, heeft meteen de badkamers vernieuwd en HR++-glas geplaatst. Daarnaast is er nieuwe vloerbekleding gelegd in alle gangen van het gebouw.

De bewoners kregen donderdag allemaal een fotoboek met foto’s van het afgelopen jaar. Daarnaast konden bewoners proosten met elkaar, met wethouder Inge Jongman, NCG-versterkingsmanager Petra Koopmans en Sonja Roorda van Woonzorg Nederland.

De versterking van de Wilgen- en Berkenhof is onderdeel van het Zorgprogramma dat bestaat uit 69 zorgpanden in het Groninger aardbevingsgebied. Tussen 2015 en 2018 zijn al deze zorgpanden geïnspecteerd en voorzien van een versterkingsadvies. De verwachting is dat de meeste panden binnen het Zorgprogramma begin 2027 aardbevingsbestendig zijn opgeleverd.