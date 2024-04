Varkens kijken tijdens zomerse lunchpauze op Zernike Campus verleden tijd

Foto Andor Heij

Het was de afgelopen lente- en zomermaanden een echte trekpleister tijdens lunchwandelingen op de Zernike Campus: de wroetende, plonzende en zonnebadende varkens. Maar dit seizoen keren de dieren niet terug.

Dat laat woordvoerder Elies Wempe-Kouwenhoven van de Rijksuniversiteit Groningen maandagmiddag weten. Volgens de universiteit werden de dieren eerst ingezet om berenklauwen te bestrijden op de campus, maar de laatste jaren was de Japanse duizendknoop het doel.

De varkens hebben de afgelopen jaren hun best gedaan, maar hun inzet tegen de invasieve exotische woekerplant blijkt niet voldoende. “De dieren kunnen de plant beheersen, maar niet per se bestrijden”, stelt Wempe-Kouwenhoven. “Als je maar één stukje van de Japanse duizendknoop in de grond laat zitten, heb je binnen de kortste keren weer een half bos vol. Daarom zijn we nu in overleg met de Hanze en de gemeente hoe we dit probleem gezamenlijk effectief kunnen bestrijden.”

Het wegblijven van de varkens betekent niet dat de Zernike Campus dit jaar zonder boerderijdieren zit. Komende vrijdag komt er weer een kudde schapen naar het noordelijkste puntje van Stad om de ecologisch ingerichte terreinen te begrazen.