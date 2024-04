Tentoonstelling over stedelijke ontwikkeling Groningen in zusterstad Graz

Foto: Marleen Annema

Half juni kunnen inwoners van de op één na grootste stad in Oostenrijk zien welke overeenkomsten en verschillen er zijn tussen hun eigen plaats en de stad Groningen. Architectenbureau De Zwarte Hond wil de ‘zusterstad’ van Groningen leren over de stedelijke ontwikkeling in Groningen.

Architectuur en verkeer in Stad onder de loep in Oostenrijk

Groningen en Graz vieren dit jaar het 60-jarig jubileum van hun stedenband. Voor deze gelegenheid heeft het Haus der Architektur Graz het Nederlands/Duitse De Zwarte Hond uitgenodigd om de stad Groningen aan de inwoners van Graz te presenteren.

In de tentoonstelling, die vanaf half juni drie maanden te zien is in het Haus der Architektur neemt De Zwarte Hond de stad Groningen onder de loep. De tentoonstelling laat drie van de belangrijkste ‘brave decisions’ in de ontwikkeling van de stad zien, volgens het architectenbureau: het stadsuitbreidingsplan van Berlage, het verkeerscirculatieplan van Max van den Berg en de architectonische projecten van oud-wethouder Ypke Gietema.

‘Steden hebben veel gemeen’

De steden Graz en Groningen hebben veel gemeen, stelt De Zwarte Hond: “Beide hebben ongeveer 300.000 inwoners en een historisch centrum langs kleine rivieren. Hun universiteiten, elk met meer dan 60.000 studenten, zijn belangrijke nationale centra voor onderzoek, wetenschap en cultuur binnen hun regio en daarbuiten. Beide steden hebben een levendige en diverse creatieve scène met festivals en evenementen voor kunst, muziek en design. Daarnaast kunnen beide steden terugkijken op een lange geschiedenis van hoogwaardige architectuur, gekenmerkt door een doordachte combinatie van historische en moderne bouwkunst. Deze vele overeenkomsten maken het bijzonder interessant om de aanpak van stedelijke ontwikkeling in Graz en Groningen te vergelijken.”

Drie maanden Groningen kijken in Graz

De tentoonstelling ‘Bold city, brave decisions: Hoe de stad Groningen zichzelf ontwikkelde tot een voorbeeldige stad’ is van 13 juni tot en met 15 september te zien in het Haus der Architektur in Graz.