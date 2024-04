Student Katie (18) wint Noorderpoort Jaarprijs 2024

Student Katie is erg blij met haar prijs. Bron: Diepzeekonijn.

Student Katie Wijbenga uit Groningen heeft de Noorderpoort Jaarprijs 2024 gewonnen. De student kreeg de prijs uit een selectie van acht kandidaten.

De prijs werd donderdagavond uitgereikt in Martiniplaza. Vanwege de prijs is Katie een jaar lang de ambassadeur van Noorderpoort. “Wow, dit vind ik echt heel leuk”, reageert de 18-jarige winnares.

Volgens de jury is Katie de terechte winnaar: “Katie inspireert omdat ze durft. Ze straalt energie uit en zorgt voor een grote glimlach op je gezicht. Precies wat ze wil. Haar boodschap is dat iedereen er mag zijn en dat is een hartstikke belangrijke boodschap. Daarin is zij zelf een rolmodel. Op Noorderpoort heeft zij geleerd niet over haar heen te laten lopen en te staan voor wie ze is. Kortom, een prachtige ambassadeur!”

Katie had nooit verwacht dat ze de prijs zou winnen: “Dit vind ik echt heel leuk. In alle eerlijkheid: ik ben al trots dat ik hier op het podium sta, met alle ogen op me gericht.”

Naast deze prijs, was er ook een uitreiking voor het leerbedrijf van het jaar. Kampen Industrial Care, een bedrijf dat gespecialiseerd is in leidingsystemen en mechanisch onderhoud, wist de overwinning te pakken.