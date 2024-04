Organisatie trekt na 30 jaar stekker uit Koningsdagfeest op Poeleplein: ‘Meningsverschil over crowd-management met gemeente’

Foto via Poeleplein Groningen (Facebook)

Na tientallen jaren te hebben gezorgd voor een feest op het Poeleplein tijdens Koningsdag en Koningsnacht, trekken de horeca en het productiebedrijf de stekker eruit.

Volgens RESP Showproductions, het bedrijf wat het feest organiseert namens de omliggende horecabedrijven, is besloten om de aanvraag voor een vergunning voor dit jaar in te trekken. Volgens de organisator is dat besluit genomen, omdat de gemeente en de betrokken partijen er niet uitkomen rond de verantwoordelijkheden rond veiligheid. De maatregelen die de bedrijven moesten nemen rond ‘crowd management’ zouden niet op te brengen zijn. Ook is het feest eigenlijk financieel niet meer op te brengen voor de horecazaken, stelt de producent achter het jaarlijkse feest.

“Tot met woensdag (27 maart) is er overleg geweest, met de hoop hier uit te komen”, vertelt Eppo Hazelaar van RESP Showproductions, ook namens de horeca. “Echter blijft de gemeente op een aantal cruciale punten bij de zelfde standpunten, waar horeca en RESP Showproductions zich niet in kunnen vinden. Er blijft dan ook niets over dan de vergunning aanvraag in te trekken en alles te annuleren.”

‘Wij worden verantwoordelijk voor wat er elders gebeurt’

Het grote punt is volgens Hazelaar het beleid rond ‘crowd management’: “Rond het plein staan altijd hekken. Die gingen normaal dicht als het plein grotendeels vol was, bij zo’n tachtig procent capaciteit. Dat ging altijd in goed overleg met de gemeente en de politie. Maar nu wil de gemeente deze hekken alleen nog dicht doen als de drukte kritiek dreigt te worden. Bijvoorbeeld als de stroom uitvalt op de Vismarkt en er in één keer zevenduizend man richting het plein lopen.”

En dat heeft gevolgen voor het feest op het Poeleplein, stelt Hazelaar: “Nu moet wij de muziek gaan afkappen, om zo mensen weg te houden bij het Poeleplein als het te druk dreigt te worden. De hekken moeten tot die tijd open blijven en het toestromende publiek wordt daardoor niet meer omgeleid naar de omliggende straten. Door deze regels worden wij nu mede verantwoordelijk gesteld voor wat er in de aangrenzende straten gebeurd.”

Deur blijft open voor eventueel vervolg in 2025

Hazelaar stelt nog niet vooruit te kijken naar een eventueel vervolg op het feest in volgende jaren. “We gaan eens kijken wat er gebeurt, bijvoorbeeld in de gemeenteraad, nu dit feest er niet meer is. Als de gemeente na 27 april toch van gedachten veranderd of wordt gebracht, dan gaan we in de loop van het jaar kijken of we voor 2025 toch weer iets kunnen doen.”